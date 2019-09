Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannter Mann entblößt sich an der Rennwiese

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich zwei Kindern (8 Jahre m und 10 Jahre w, beide aus Castrop-Rauxel) an der Dortmunder Straße im Bereich der Rennwiese, am Sonntag gegen 16:00 Uhr, nackt gezeigt. Die Kinder hatten gespielt, als der Mann auf sie zukam und seine Hose auszog. Anschließend nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Als die Kinder sich entfernten, folgte ihnen der Mann zunächst. Eine Zeugin half den beiden anschließend aus dem Park. Der Täter konnte beschrieben werden: männlich - blonde ungepflegte Haare - beiges Oberteil - blaue Adidas Jogginghose - schwarze Adidas Tasche.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

