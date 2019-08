Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bongard (ots)

Am Montag, dem 12.08.2019, kurz vor 18 Uhr, befuhr ein Kleintransporter die L 70 aus Richtung Gelenberg kommend in Richtung Bongard. Aus der Gegenrichtung näherte sich ein weißes Wohnmobil. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer Spiegelkollision. Das weiße Wohnmobil hielt zunächst kurz an, entfernte sich aber anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell