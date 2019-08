Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Lirstal (ots)

Am Dienstag, dem 13.08.2019, kam es gegen 21.17 Uhr in Lirstal zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Unfallursächlich dürfte gewesen sein, dass der Pkw-Fahrer beim Abbiegen nach links den entgegenkommenden Zweiradfahrer übersehen hatte. Der Zweiradfahrer wurde mit Verletzungen an Beine und Arme ins Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell