Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streifkollision zwischen Bus und Pkw - Zeugen gesucht

Bollendorf (ots)

Am Sonntag, 11.08.2019, 14.40 Uhr, befuhr ein Reisebus den Sauerstaden in Fahrtrichtung Echternacherbrück. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund einiger am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge kam es zu einer Fahrbahnverengung und aufgrund mangelnder aber erforderlicher Kommunikation der Beteiligten zu einer Streifkollision im Begegnungsverkehr. Beide Fahrzeugführer gaben an, jeweils angehalten zu haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850, zu melden.

