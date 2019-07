Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Opel und VW Multivan beschädigt

Kleve (ots)

Am Dienstag (30. Juli 2019) gegen 10:20 Uhr war eine 54-Jährige aus Kleve mit ihrem Opel auf der Hoffmannallee in Richtung Materborner Allee unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer auf Höhe der Ampel am EOC unvermittelt vom rechten Seitenstreifen aus auf die Fahrbahn fuhr. Die 54-Jährige wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, touchierte dabei aber den VW Multivan eines 35-Jährigen aus Nußloch, der auf der Linksabbiegerspur neben ihr fuhr. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter in Richtung Materborner Allee, ohne anzuhalten und Angaben zu seiner Person machen. Am Opel und an dem VW entstand jeweils ein Schaden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

