Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrskontrollaktion TISPOL Truck: 52 LKW überprüft

Bild-Infos

Download

Kevelaer/Kranenburg (ots)

Im Rahmen einer landesweiten Verkehrskontrollaktion (TISPOL "Truck") führte der Verkehrsdienst der Polizei Kleve von Mittwoch bis Freitag (26. Juli 2019) mit dem Zoll sowie dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) gemeinsame Kontrollen in Kevelaer auf dem Parkplatz B 9 Krautparsch und in Kranenburg auf dem Waldparkplatz an der B 504 durch. Insgesamt wurden 52 LKW aus unterschiedlichsten Nationen überprüft.

Die Beamten stellten zehn Ordnungswidrigkeiten wegen fehlender oder unzureichender Ladungssicherung, Handy-Benutzung am Steuer, Verstoß gegen Sozialvorschriften und technischer Mängel am Fahrzeug fest. In elf Fällen wurden Verwarngelder erhoben, unter anderem wegen Nichtmitführens von erforderlichen Dokumenten. Drei Fahrzeugführern musste die Weiterfahrt untersagt werden, ein Fahrer aus den Niederlanden hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Der Zoll spürte zudem drei Vergehen wegen Steuerhinterziehung auf und konnte bei einem Fahrer eine Steuerschuld an Ort und Stelle vollstrecken.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell