Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Schwarzer Mazda 5 beschädigt

Geldern-Veert (ots)

Am Donnerstag (25. Juli 2019) zwischen 9.30 und 11.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Grunewaldstraße einen schwarzen Mazda 5 an der hinteren rechten Seite. Der Mazda war vor einer Arztpraxis geparkt. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

