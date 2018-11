POL-PB: Autofahrer gerät auf Bundesstraße in den Gegenverkehr

Paderborn (ots) - (uk) Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 1 in Höhe des Tallesees ereignet hat. Nach Angaben von Zeugen hatte ein Opelfahrer (21) gegen 14.22 Uhr die Bundesstraße, die in diesem Bereich einspurig ist, in Richtung Bad Lippspringe befahren. Zur gleichen Zeit waren auf den beiden Fahrstreifen für den Gegenverkehr mehrere Autos in Richtung Paderborn unterwegs. Ein 33-jähriger Skodafahrer, der mit seiner siebenjährigen Tochter, unterwegs war, überholte dabei auf dem linken Fahrstreifen einen anderen Skodafahrer (59). Gerade als sich beide Autos auf einer Höhe befanden, geriet der Opel aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Der überholende Skodafahrer versuchte noch dem Opel nach rechts auszuweichen und touchierte dabei die Fahrerseite des neben ihm fahrenden Autos. Anschließend prallten der links fahrende Skoda und der entgegenkommende Opel fast frontal zusammen. Beide Autos drehten sich um die eigene Achse und kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der zweite Skodafahrer konnte sein Fahrzeug wenige Meter später am Fahrbahnrand zum Stillstand bringen. Der Opelfahrer konnte noch selbständig sein Fahrzeug verlassen. Der 33-Jährige und seine Tochter wurden von anderen Autofahrern aus dem PKW geborgen. Alle drei zogen sich Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Während der Opelfahrer stationär verbleiben musste, wurden die beiden Skodainsassen nach ambulanter Behandlung wieder aus der Klinik entlassen. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 15.55 Uhr gesperrt werden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 14000 Euro.

