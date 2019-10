Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Raub auf Tankstelle: Täter kehrt nach erstem Überfall noch mal zurück

Holzwickede (ots)

Ein unbekannter, unmaskierter Täter hat am Sonntagabend, 13. Oktober 2019, gegen 23.45 Uhr eine Tankstelle an der Nordstraße in Holzwickede überfallen. Mit einem Revolver bedrohte er den Kassierer und forderte eine Flasche Wodka und eine Schachtel Zigaretten. Samt Beute verschwand der Täter. Doch damit nicht genug: Wenig später kehrte er zurück und verlangte noch zwei Pappbecher. Anschließend flüchtete er mit einem weißen Ford. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40-50 Jahre - ca. 175-180 cm - schwarze, sehr kurze Haare - hellblaue Stoffjacke, hellblaue Jeanshose - blaue Augen - Falten im Gesicht - osteuropäische Erscheinung, undeutliche Aussprache

Wer kann Angaben zum Überfall machen? Hinweise bitte an die Polizei Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell