Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0514--Mann greift Lebensgefährtin an--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 14.08.19, 16.40 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde in Gröpelingen eine 28 Jahre alte Frau von ihrem Lebensgefährten angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm den 43 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in einer Werkstatt in der Oslebshauser Heerstraße zu einem Streit zwischen der 28-Jährigen und ihrem Partner. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der 43-Jährige die Frau mit einer Eisenstange an. Weiter schlug er ihren Kopf mehrfach gegen eine Tür und würgte sie. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige konnte von den alarmierten Einsatzkräften noch am Tatort gestellt werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

