Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen und Verursacher nach Fahrerflucht gesucht

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Am Sonntag, 22. September, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem E-Bike den Azaleenweg in Richtung Eibenweg. An der Kreuzung Kreuzdornweg fuhr ein grauer Kleinwagen für den Radfahrer von links kommend, auf die Kreuzung. Der vorfahrtberechtigte Radfahrer musste daraufhin so stark bremsen, dass er nach vorn über den Lenker stürzte. Der oder die unbekannte Fahrer/in des grauen Kleinwagens fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 24-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun die Fahrerin oder den Fahrer des grauen Kleinwagens. Auch Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell