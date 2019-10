Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 10

Schwieberdingen: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing ein Mercedes, mit dem ein 46-Jähriger zusammen mit seinem 21-jährigen Beifahrer am Dienstag gegen 07.10 Uhr auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs war, an zu brennen. Der Fahrer stellte daraufhin den Wagen in einer Parkbucht ab und hielt einen vorbeifahren Linienbus an. Mithilfe eines Feuerlöschers, der aus dem Bus stammte, konnte der Brand noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Markgröningen / Hardt- und Schönbühlhof, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 29 Wehrleuten vor Ort waren, kühlten das Fahrzeug noch herunter und rückten dann wieder ab. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

