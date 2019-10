Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall am 08.10.19, Schenklengsfeld

Schenklengsfeld - Am Dienstag (08.10.), gegen 09:50 Uhr, befuhr 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel die regennasse B 62 aus Friedewald in Richtung Sorga. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte auf einer Strecke von ca. 20 m mit der dortigen Schutzplanke. Dem Fahrer gelang es, das Fahrzeug wieder auf seine Fahrspur zu bringen. Beim Versuch den Lkw am rechten Fahrbahnrand abzustellen, rutschte er in den Straßengraben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

