Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A 65

Edesheim - Unbeleuchtetem Lkw wird Weiterfahrt untersagt

Bild-Infos

Download

A 65 / Edesheim (ots)

Am Freitag, 9. August 2019, gegen 01:15 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Sattelzug auf der A 65, Fahrtrichtung Karlsruhe, gemeldet, an dessen Trailer die komplette Beleuchtung nicht funktionsfähig sein solle. Der Sattelzug wurde an der Raststätte Pfälzer Weinstraße ausgeleitet und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass tatsächlich die komplette rückwärtige Beleuchtung nicht funktionierte. Als Grund wurde durch den Lkw-Fahrer ein fehlender Adapter genannt. Da der Fahrer das technische Problem vor Ort nicht umgehend beheben konnte, wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer ließ daraufhin den Trailer vor Ort stehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Heim



Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell