POL-PDLD: Kirrweiler - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Donnerstag, den 08.08.19, gegen 10.30 Uhr befuhren ein Pkw-Fahrer und ein Motorradfahrer die Straße "Am Bahnhof" in Kirrweiler in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der 61-jährige Pkw-Fahrer fuhr an einem geparkten Pkw vorbei und streifte dabei den entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht am Bein. Eine medizinische Versorgung der Verletzung vor Ort war nicht erforderlich. Der Pkw und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

