POL-HAM: Ladendieb leistet Widerstand

Hamm-Mitte (ots)

Renitent verhielt sich ein 20-jähriger Ladendieb am Donnerstag, 18. Juli im Allee-Center am Richard-Matthaei-Platz. Gegen 15.40 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts den Tatverdächtigen dabei, wie er mit einem gestohlenen Rucksack das Geschäft verließ. Sie sprach ihn daraufhin an, woraufhin der Dieb flüchtete. Zwei Sicherheitsbeamte des Allee-Centers wurden auf die Situation aufmerksam und konnten den Dieb festgehalten. Dabei versuchte er immer wieder die beiden Mitarbeiter zu treten. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die eingetroffenen Polizeibeamten wehrte er sich weiterhin und trat auch in die Richtung der Beamten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Anschließend wurde der 20-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht.(jb)

