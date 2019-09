Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kanaldeckel ausgehoben

Mainz, Wilhelmsstraße (ots)

Am frühen Morgen des 21.09.2019, 04:50 Uhr, wurden in Mainz-Bretzenheim in der Wilhelmsstraße auf einer Streckenlänge von mehreren hundert Metern mindestens fünf große Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben. Der oder die Täter legten diese jeweils wenige Meter neben dem dann offenen Kanalschacht auf der Fahrbahn ab. Ein Anwohner hatte entsprechende Geräusche gehört und die Polizei informiert. Es ist wohl nur der frühen Uhrzeit zu verdanken, dass bei der Dunkelheit niemand zu Schaden kam. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter 06131-654310.

