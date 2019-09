Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Rollerfahrerin und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz (ots)

Donnerstag, 19.09.2019, 15:53 Uhr

Am Donnerstagnachmittag befährt eine 17-jährige Rollerfahrerin gemeinsam mit ihrer ebenfalls 17-jährigen Sozia die Albert-Stohr-Straße in Mainz-Bretzenheim. Als plötzlich ein PKW aus einer Parklücke ausfährt und den Roller übersieht, kommt es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Rollerfahrerin kommt mitsamt ihrer Sozia zu Fall. Hierbei verletzen sich die beiden Frauen und werden in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin bleibt unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, die genaue Höhe ist noch unbekannt.

