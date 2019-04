Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kindergarten

Lippetal (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag brachen unbekannte Personen in die Kindertagesstätte "Spatzenhausen" in der Klusenbreede ein. Die Täter drangen durch Aufhebeln eines rückseitigen Fensters in die KITA ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Erfolgt hatten sie jedoch nicht - sie verließen den Tatort nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

