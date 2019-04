Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Streit eskaliert

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag gegen 00.30 Uhr eskalierte ein Streit zweier Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Echtrop. Ein 37-jähriger Serbe stach drei Mal mit einer präparierten Gabel auf einen 47-jährigen Landsmann ein und verletzte ihn hierbei leicht am Kopf. Anschließend griff er vor dem Gebäude einen weiteren Bewohner mit einem Stuhl an, der ihm jedoch vom Sicherheitsdienst der Einrichtung entrissen werden konnte. Der verletzte 47-Jährige wurde in einem Soester Krankenhaus behandelt und befindet sich wieder in der ZUE. (reh)

