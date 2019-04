Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Bohrloch an der Terrassentür

Ense (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 07.45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Am Wimberg in Ense-Bremen ein. Um die Terrassentür zu öffnen, bohrten sie ein Loch in den Rahmen und manipulierten den Türgriff. Aus dem Haus entwendeten sie ein Schlüsselbund und zwei Geldbörsen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

