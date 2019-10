Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unbekannter mutmaßlich in obszöner Weise aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 08.40 Uhr in der Römerstraße in Leonberg-Eltingen einen Mann beobachten konnten, der dort möglicherweise in obszöner Weise aufgetreten war. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der Mann im Bereich der Römergalerie / Gymnasium aufgehalten und den Reißverschluss seiner Hose geöffnet. Anschließend soll er eventuell sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und sich dann in Richtung der Stohrerstraße entfernt haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Der unbekannte Mann soll etwa 50 Jahre alt und circa 180 cm groß sein. Er hat helle Haare, trug eine Brille und war mit einer blauen Jacke bekleidet.

