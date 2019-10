Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrradfahrer fährt Fußgänger um - Kind wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein auf dem Gehweg radelnder Fahrradfahrer hat am Freitagabend, 18.10.2019, in Schopfheim zwei Fußgänger umgefahren, darunter ein Kind, das dabei leicht verletzt wurde. Der 47 Jahre alte Fahrradfahrer war gegen 18:20 Uhr vom Gehweg in der Hauptstraße in die Fußgängerzone abgebogen. Dabei kollidierte er mit den beiden Fußgängern, die entgegen kamen. Die beiden Fußgänger stürzten auf den Boden. Während die 52 Jahre alte Fußgängerin und der Radfahrer unverletzt blieben, brach beim 9 Jahre alten Jungen ein Zahn ab.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell