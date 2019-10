Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Mit Motorrad gestürzt

Heiden (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat ein Motorradfahrer am Sonntag in Heiden leichte Verletzungen erlitten. Der 50-jährige Hertener hatte gegen 18.20 Uhr die Straße Elven befahren. Dabei bemerkte er zu spät, dass ein 52 Jahre alter Marler vor ihm sein Motorrad abgebremst hatte - beide stürzten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 6.000 Euro.

