Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Wohnungseinbruch

Bocholt (ots)

Am Freitag versuchte ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 06.30 Uhr und 11.00 Uhr die Balkontür einer Mehrfamilienhauswohnung (1. Etage) am Anholter Postweg aufzuhebeln. Ob der Täter gestört wurde ist nicht bekannt, jedenfalls ließ er von seinem Vorhaben ab, sodass lediglich der Sachschaden zu beklagen ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell