Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Alkoholisiert mit E-Bike gestürzt

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat der 27 Jahre alte Fahrer eines E-Bikes am Sonntag bei einem Unfall in Heiden erlitten. Der Heidener befuhr gegen 17.05 Uhr die Straße Bökenholt aus Richtung Reken kommend, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte. Ein Atemalkoholtest deutete bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 2,2 Promille hin. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

