POL-MK: Falsche Polizeibeamte rufen bei Meinerzhagener Senioren an

Mindestens ein dutzend Mal schlugen falsche Polizeibeamte gestern zur Mittagszeit im Raum Meinerzhagen zu und tischten den Senioren Lügengeschichten über mutmaßliche Einbrecherbanden auf Beutezug auf. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. In den polizeibekannten Fällen reagierten alle Seniorinnen und Senioren goldrichtig und legten auf. In einem Fall erklärte das 61-jährige Opfer, dass er sich zuerst über den Notruf 110 rückversichern wolle. Daraufhin legte der Betrüger selbst auf. In allen Fällen legten Polizeibeamte Strafanzeigen wegen versuchten Betruges vor.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Die Betrugsversuche wird in verschiedenen Varianten täglich massenhaft versucht und nicht in allen Fällen angezeigt. Leider führen die Versuche - wie erst vor kurzem in Altena - auch immer wieder zum Erfolg. Dabei werden sie meist um teils hohe Bargeldbeträge und Schmuck gebracht. Die Polizei bittet: Sprechen Sie über das Thema! Klären Sie Ihre älteren Nachbarn, Freunde und Angehörige auf! Viele nützliche Tipps erhalten Sie bei der Kriminalprävention der Polizei unter 02372/9099-5510 oder im Internet unter www.polizeiberatung.de.

Hinweise zu den aktuellen Fällen nimmt die Wache Meinerzhagen unter Telefon 9199-0 an.

