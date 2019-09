POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, Teil 2

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Linienbus übersehen, Totalschaden an VW-Caddy

Offenbar weil die Fahrerin eines VW-Caddy einen vorfahrtsberechtigten Linienbus übersah, kam es am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Heilbronn. An der Kreuzung Wollhausstraße Mönchseestraße wollte die Frau von der Mönchseestraße in Richtung Oststraße in die Wollhausstraße einfahren und fuhr in das vordere rechte Fahrzeugeck des Busses. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Zaberfeld: Gerüstmaterial entwendet

An der Baustelle für den neuen Hochbehälter in Zaberfeld-Ochsenburg im Bühlweinberg wurden mehrere Gerüstböden und anderes Gerüstmaterial entwendet. Der Diebstahl geschah zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 6.45 Uhr. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung und geht davon aus, dass für den Transport der Gerüstteile ein Lkw oder ein größerer Anhänger benutzt wurde. Wer verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich bei Polizeiposten in Güglingen, Telefon 07135 6507, zu melden.

Bad Friedrichshall: Unbekannter hinterlässt hohen Sachschaden

Eine Limousine in schwarz der Marke Audi wurde im Palisadenring in Bad Friedrichshall-Plattenwald erheblich beschädigt. Der Wagen stand zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 16.50 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 46 geparkt. Von der Beifahrertür über den Schweller bis zum rechten Kotflügel zieht sich der Schaden der auf 7.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, entgegen.

Obersulm-Weiler: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Bereits am Mittwoch, zwischen 17.50 Uhr und 19.30 Uhr, wurde in Obersulm-Weiler in der Kellerstraße ein am Straßenrand geparkter Toyota Auris beschädigt. Neben der Stelle an der der Auris geparkt wurde, befindet sich ein Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter den Toyota an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Wer den Unfall beobachten konnte, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Lehrensteinsfeld: 2,2 Promille am Steuer

Mit 2,2 Promille kam eine Autofahrerin nach einem Abbiegevorgang mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, einer Polizeistreife entgegen. Beim Abbiegevorgang in der Straße Rosengarten in Lehrensteinsfeld scherte die Frau zu weit aus, sodass sie den Ordnungshütern frontal entgegenkam. Die Anhaltesignale der Streife ignorierte die Dame zunächst. An einer Einmündung konnte sie trotzdem kontrolliert werden. 2,26 Promille zeigte das Testgerät an. Neben einer Blutprobe musste die Fahrerin auch ihren Führerschein abgeben.

Bad Rappenau-Bonfeld: Lkw-Auflieger geöffnet und Ware gestohlen

Die Polizei in Eppingen geht derzeit von mehreren Tätern aus, die zwischen Freitag, 0.30 Uhr und Freitag, 5.20 Uhr, die Plombe eines Lkw-Anhängers im Bonfelder Gewerbegebiet Buchäckerring öffneten und mehrere Kartons mit Computerteilen entwendeten. Neben dem Auflieger konnten mehrere geöffnete Kartonagen aufgefunden werden. Derzeit ist unklar, ob die Tatverdächtigen bei der Tatausführung gestört wurden und deshalb eine Vielzahl von Kartons haben stehen lassen. Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn-Biberach: Feuer gerät außer Kontrolle

Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein Mann im Biberacher Gewann "Hinter dem Förstle" Pressspanplatten verbrennen wollte und es deshalb zur Entzündung der umliegenden Vegetation kam. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.22 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand informiert. Das Feuer breitete sich auf circa 50 Meter aus und erfasste auch angrenzendes Buschwerk und Apfelbäume. Die Feuerwehr Heilbronn, Abteilung Biberach, war mit zwei Löschfahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

