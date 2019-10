Polizeipräsidium Freiburg

LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen)

Am Freitag (18. Oktober), zwischen 18:15 Uhr und 19:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz beim Sportgelände "Im Erle" einen abgestellten BMW Mini One. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier in Emmendingen zu melden.

Am Samstag, gegen 06:40 Uhr, wurde der Brand eines Klettergerüsts auf dem Gelände des Kindergartens in der Lehgasse gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Malterdingen zwar gelöscht werden, das Klettergerüst wurde jedoch vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Am Samstag, gegen 13:30 Uhr, kam es an der Einmündung Leopoldstraße /Teninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Fahrer eines VW Golf bog aus der Leopoldstraße in die Teninger Straße ein, ohne die Vorfahrt eines dort fahrenden Audi A4 zu beachten. Bei dem Unfall wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Am Freitag (18. Oktober), gegen 12:20, kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tscheulinstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, wurde dabei allerdings von einer Zeugin beobachtet. Diese konnte dem Fahrer des beschädigten Fahrzeugs das Kennzeichen des Unfallverursachers mitteilen. Diese bislang unbekannte Zeugin wird gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641/582-0 zu melden. Ebenso weitere Zeugen, die möglicherweise den Vorfall mitbekommen haben.

