Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, B 36 - Rettungswagen contra Sattelzug

Durmersheim (ots)

Aktuell ist ein Fahrstreifen der B 36 nach einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Sattelzug blockiert. Der Verkehr staut sich langsam auf, kann allerdings über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des im Einsatz befindlichen Rettungswagens von Durmersheim kommend auf die B 36 einbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem aus Richtung Mörsch herannahenden Sattelzug. Ein Patient sowie die beiden Rettungskräfte im Einsatzwagen wurden durch den Zusammenprall verletzt und mussten mit einem weiteren Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der angeforderte Rettungshubschrauber war letztlich zum Abtransport der Verletzten nicht erforderlich. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen die Arbeiten an der Unfallstelle. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell