Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrlässige Körperverletzung

Lahr (ots)

Weil ein 57 Jahre alter VW-Fahrer am Mittwochmittag in der Schwarzwaldstraße die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtete, wurde der 62-jährige Zweiradlenker schwer verletzt. Kurz vor 15 Uhr soll der Velo-Lenker auf die Motorhaube des Volkswagens aufgeladen und anschließend mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert worden sein. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

