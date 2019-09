Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 17.09.2019: Streit um Minicar endet in einer Auseinandersetzung+++ Hochwertiger AMG gestohlen+++ Ausbaldowern oder Neugier?

Gießen: Streit um Minicar endet in einer Auseinandersetzung

Bei einem Streit um ein Minicar am Sonntagmittag (15. September) kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Gießener und einer 21-jährigen Frau aus Hungen. In der Frankfurter Straße gerieten gegen 13.10 Uhr die beiden offenbar Alkoholisierten in Streit um ein bestelltes Minicar. Dabei schlug der Mann gegen den Hals der Hungenerin, die dabei leichte Verletzungen erlitt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Gießener 0,8 Promille und bei der Frau 2,76 Promille. Das Opfer ließ sich in einem Krankenhaus anschließend behandeln. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Kennzeichen gestohlen

In der Weinbergstraße in Großen-Linden stahl ein Unbekannter das vordere Kennzeichen (GI-S 335) eines geparkten Peugeot. Der rote 206er stand dort zwischen 23.50 Uhr am Samstag (14. September) und 07.30 Uhr am Montag (16. September) in einer Parkbucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Über Garderobentheke gesprungen

Im Oberlachweg in Gießen-Wieseck stahl am Samstag (14. September) ein Unbekannter die Jacke eines 18-jährigen Jugendlichen aus dem Garderobenbereich einer Diskothek. Der Dieb sprang zwischen 04.00 und 05.00 Uhr über die Theke, stahl die Jacke und flüchtete anschließend. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Wer hat den Langfinger gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Hochwertiger AMG gestohlen

Montagfrüh erbeuteten Diebe in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Watzenborn-Steinberg einen rund 190.000 Euro teuren Mercedes. Die Täter verschafften sich gegen 04.30 Uhr über das Rolltor Zugang zum Hof des Mehrfamilienhauses. Möglicherweise setzten die Täter bei der Tat einen sogenannten Jammer, mit dem das Signal eines im Eingangsbereich eines Wohnhauses abgelegten Schlüssels verlängert wird, ein. Anschließend flüchteten sie mit dem Auto in unbekannte Richtung. Ein Dieb war laut Zeugen mit einer Sturmhaube maskiert. Eine detailliertere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt der Polizei aktuell noch nicht vor. Wer hat die Diebe Montagfrüh beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in der Kurt-Schuhmacher-Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Mercedes machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen-Lützellinden: Ausbaldowern oder Neugier?

In der Rheinfelser Straße fiel am vergangenen Sonntagabend (15.09.2019) ein Mann auf einem Grundstück auf. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass er nach lohnender Beute suchte und das Grundstück für einen Diebstahl ausbaldowerte. Gegen 22.40 Uhr schlich der Unbekannte durch den Garten. Er war ca. 50 Jahre alt, relativ klein und von osteuropäischem Aussehen. Zur Tatzeit trug er eine ungepflegte Jacke sowie eine dunkle, lange Hose. Gestohlen wurde nach einer ersten Einschätzung nichts. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Mann am Sonntagabend im Bereich der Rheinfelser Straße noch beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Unfallfluchten:

Pohlheim: Außenspiegel beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagabend (13. September) einen in der Ludwigstraße geparkten Opel. Der Besitzer stellte zwischen 21.45 Uhr und 22.15 den blauen Corsa am Fahrbahnrand kurz ab und ging in die gegenüberliegende Sparkasse. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er den Spiegelschaden fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Stoßfänger beschädigt

Einen Stoßfängerschaden von etwa 800 Euro beklagt der Besitzer eines BMW nach einem Unfall in der Straße "Am Wall". Der schwarze 3er parkte dort zwischen 20.00 Uhr am Samstag (14. September) und 08.00 Uhr am Montag (16. September). Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

Auf dem Parkdeck der Galerie Neustädter Tor touchierte ein Unbekannter einen geparkten weißen Fiat. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.00 Uhr am Mittwoch (11. September) und 16.00 Uhr am Sonntag (15. September. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

