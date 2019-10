Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in Physiotherapie-Praxis

Wetter (ots)

Im Tatzeitraum vom 17.10.2019, 19:30 Uhr bis 18.10.2019, 07:40 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Praxis in der Friedrichstraße auf. Aus einer Geldkassette in der Praxis enwendeten die Täter ca. 65 Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell