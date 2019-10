Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis/Ennepetal - Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei

Ennepe-Ruhr-Kreis/Ennepetal (ots)

Bereits seit einiger Zeit werden seitens der Kreispolizeibehörde keine Angaben mehr zu den Standorten der vorgeplanten Geschwindigkeitsüberwachungen mehr gemacht. - Geschwindigkeitsbegrenzungen sollen nicht eingehalten werden, "weil es blitzen könnte", sondern weil sie durchaus Sinn machen. Noch immer ist Geschwindigkeit Unfallursache Nummer ein und eine angepasste Geschwindigkeit hilft, Unfälle zu vermeiden oder schwere Folgen zu verhindern. Auch früh am Morgen und spät am Abend gelten die ausgewiesenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aber gerade in den Randzeiten stellen die eingesetzten Beamten oft eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Bei einer Kontrolle in Ennepetal wurden in dieser Woche in den frühen Morgenstunden 58 Verstöße festgestellt, davon lagen 15 im Anzeigenbereich. Traurige Tagessieger waren zwei Fahrzeugführer, die innerhalb geschlossener Ortschaft mit 94km/h gemessen wurden.

