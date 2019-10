Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Zwei Einbruchsversuche

Wetter (ots)

In dem Zeitraum vom 17.10., 04:00 Uhr bis zum 18.10., 04:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, durch hebeln an der Hauseingangstür in die Seniorenresidenz an der Königstraße einzudringen. Dies misslang jedoch und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Weiterhin versuchten unbekannte Täter in der Nacht vom 17. auf den 18.10. in Firmenräume an der Hochstraße einzudringen. Sie hebelten an der Eingangstür und beschädigten das Schloss. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch jedoch ebenfalls stand.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell