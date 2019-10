Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Pkw streift Fußgänger

Herdecke (ots)

Am 14.10. gegen 20:00 kam es in Herdecke Am Rahmen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Herdecker leicht verletzt wurde. Eine 44-jährige Herdeckerin verließ mit ihrem Pkw einen Parkplatz. Im Bereich der Zufahrt fuhr sie an vier Personen vorbei, wobei sie den 17-Jährigen mit dem Pkw leicht berührte. Anschließend verließ die Pkw-Fahrerin die Örtlichkeit. Die Anzeigenerstattung erfolgte erst einige Stunden später, der 17-jährige wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

