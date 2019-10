Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Firma

Sprockhövel (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.10. brachen unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Betrieb in der Straße Alt Bossel auf. Sie entwendeten Werkzeuge und Bargeld und verließen die Örtlichkeit im Anschluss in unbekannte Richtung.

