Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall durch Sekundenschlaf

Hattingen (ots)

Am 15.10. gegen 15:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Essener mit seinem Pkw den Hilgenweg in Richtung Hombergsegge. Aufgrund eines Sekundenschlafs geriet er auf seiner Fahrbahn so weit nach rechts, dass er zwei parkende Pkw touchierte. Dabei wurden sein 51-jähriger Beifahrer sowie eine 32-jährige Essenerin, die zum Unfallzeitpunkt aus einem der geparkten Pkw ausstieg, leicht verletzt. Die Essenerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

