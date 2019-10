Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Zwei Einbrüche in Oelkinghausen

Ennepetal (ots)

Im Zeitraum vom 11. bis zum 14.10. hebelten unbekannte Täter eine Kelleraußentür eines Wohnhauses an der Scharpenberger Straße auf. Sie betraten das Haus und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. In der Zeit vom 12. bis zum 14.10. drangen unbekannte Täter in die Räume eines Betriebes an der Oelkinghauser Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie entwendeten die Schlüssel eines Klein-Lkw und weiterhin das Fahrzeug sowie enthaltenes Werkzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung.

