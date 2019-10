Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Versuchter Einbruch

Sprockhövel (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14.10. versuchten unbekannte Täter, in ein freistehendes Wohnhaus an der Hiddinghauser Straße einzudringen. Sie manipulierten an vorhandenen Überwachungskameras, sodass diese keine Bilder mehr übertrugen. Dann kletterten sie auf ein rückwärtig gelegenes Flachdach und versuchten, von dort in das Wohnhaus einzudringen. Dies misslang jedoch und sie verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

