Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erfolg für die Polizei - Fahrraddieb in Untersuchungshaft

Gelsenkirchen (ots)

Erfolg für die Polizei Gelsenkirchen: Sie nahm am Sonntagnachmittag, 22. September, in einer Parkanlage unweit der Hochstraße einen Verdächtigen für einen Fahrraddiebstahl fest. Es handelt sich um einen polizeibekannten 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Der Mann hatte zuvor, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr, vor einem Restaurant an der Horster Straße zwei Fahrräder gestohlen. Ein Rad warf er ins Gebüsch, mit dem zweiten flüchtete er zunächst unerkannt. Die alarmierten Polizisten trafen den Dieb gegen 15.20 Uhr auf der Hochstraße an und stellten das gestohlene E-Bike sicher. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige für mehr als ein Dutzend weiterer Straftaten als Täter in Frage kommen kann. Es handelt sich überwiegend um Fahrraddiebstähle. Der Festgenommene wurden gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete für den 42-Jährigen die Untersuchungshaft an.

