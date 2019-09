Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafverfahren gegen Verkehrsrowdy eingeleitet

Gelsenkirchen (ots)

Ohne Motorrad und ohne Fahrerlaubnis muss jetzt ein 20-Jähriger auskommen, nachdem er am Samstagnachmittag, 21. September, auf der Europastraße unangenehm aufgefallen ist. Gegen 16.15 Uhr war der Mann aus Essen dort mit seiner Kawasaki unterwegs. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer erheblich und überholte mehrere Autofahrer an unübersichtlichen Stellen. Beinahe wäre es auch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung, die sich hinter dem Motorrad befand, hielt den jungen Fahrer am Kreisverkehr Brüsseler Straße/Wanner Straße an. Die Polizisten beschlagnahmten die Kawasaki und den Führerschein des 20-Jährigen und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

