Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht erfolgreich geklärt

Wenden (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 9.50 Uhr hat sich in Hünsborn in der Otto-Hahn-Straße eine Fahrerflucht ereignet, bei dem durch aufmerksame Zeugen der Verursacher schnell ermittelt wurde. Ein 68-Jähriger fuhr rückwärts mit seinem Lkw von einem Firmengelände auf die Fahrbahn. Dabei übersah er eine verkehrsbedingt wartende 78-jährige Skoda-Fahrerin, sodass er mit der rechten Seite des Aufliegers in ihre Beifahrerseite fuhr. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Siegener Straße fort, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Ein Zeuge meldete daraufhin sofort der Polizei das Kennzeichen. Durch eine Nachbereichsfahndung trafen die Beamten schließlich den Lkw-Fahrer an. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die 78-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt.

