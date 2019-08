Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 12-jähriger Radfahrer verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr ist ein 12-jähriger Radfahrer auf der Dinselstraße in Maumke gestürzt. Der Junge befuhr den leicht abschüssigen Verbindungsweg zwischen Bonzel und Maumke. Bei leichtem Nieselregen erkannte er eine auf der Fahrbahn befindliche Bremsschwelle zu spät. Als er bremste, überschlug sich der 12-jährige auf der nassen Fahrbahn. Dabei verletzte sich am Knie und am Kopf. Er trug keinen Schutzhelm. Ein Rettungswagen brachte den 12-Jährige in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Da ein gut sitzender Fahrradhelm bei einem Sturz Verletzungen am Kopf abmildern und sogar verhindern kann, bittet die Polizei Radfahrer, immer - auch auf kurzen Wegen - einen Helm aufzusetzen. Besonders Kinder, die im Straßenverkehr schnell übersehen werden, sollten einen gut sitzenden und intakten Helm tragen.

