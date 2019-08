Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 23-Jähriger bespuckt Polizisten

Finnentrop (ots)

Am Montag (12. August) gegen 18 Uhr hat eine Anruferin der Polizei einen bereits mehrfach in Erscheinung getretenen "Schwarzfahrer" gemeldet, da dieser den Zug in Finnentrop nicht verlassen wollte und randalierte. Beim Eintreffen der Beamten zeigte der 23-Jährige sich weiterhin aggressiv und reagierte nicht auf deren Anweisungen. Nachdem er schließlich doch die Bahn verlassen hatte, zeigte er sich weiterhin unkooperativ und versuchte sogar, einer Beamtin ins Gesicht zu schlagen. Daraufhin wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert. Dabei wehrte und sperrte er sich und spuckte den Polizisten mehrfach ins Gesicht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie ihn in Gewahrsam. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

