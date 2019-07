Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Löscharbeiten in Kolbow dauern weiterhin an- ein Feuerwehrmann verletzt (Ergänzung)

Grabow (ots)

Im Zusammenhang mit dem Großbrand einer Stallanlage in Kolbow bei Grabow dauern die Löscharbeiten am Montagvormittag weiterhin an. Neun Feuerwehren aus der Region mit knapp 80 Kameraden befinden sich derzeit im Einsatz. Im Zuge des Löscheinsatzes wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der betroffenen Stallanlage auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes soll es sich um mehrere nebeneinander stehende Gebäude handeln, in denen zusammen bis zu 10.000 Schweine gemästet werden. Zwei Stallgebäude sind derzeit vom Feuer direkt betroffen. Rund 1.500 Tiere kamen bislang um. Zurzeit besteht keine Gefahr für eine in der Nähe befindliche Biogasanlage. Im Zuge der Löscharbeiten musste die naheliegende Landesstraße 081 für den Straßenverkehr voll gesperrt werden. Unterdessen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

