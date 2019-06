Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trauergottesdienst für Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke: Polizeipräsidium Nordhessen leitet den polizeilichen Einsatz

Kassel (ots)

Kassel: Am morgigen Donnerstag findet um 16 Uhr der Trauergottesdienst für den verstorbenen Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke in der Martinskirche in Kassel statt. Das Polizeipräsidium Nordhessen wird zur Gewährleistung des störungsfreien Ablaufs des Trauergottesdienstes im Einsatz sein. Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die am Trauergottesdienst teilnehmen wollen, werden gebeten, die bereits veröffentlichte Presseinformation der Hessischen Landesregierung zu beachten.

Aufgrund des Trauergottesdienstes kommt es im Innenstadtbereich zu Straßensperrungen mit Verkehrsbehinderungen (rechter Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße vom Stern kommend in Richtung Altmarkt wird gesperrt). Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Sperrungen und Behinderungen einzustellen.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden während des Trauergottesdienstes Ansprechpartner der Hessischen Staatskanzlei zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen, Matthias Mänz, ebenfalls vor Ort und unter der Tel. 0173 -6597091 erreichbar sein.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

