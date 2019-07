Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Motorradfahrerin schwer verletzt

Northeim (ots)

Bundesstraße 446/Landstraße 556 - Donnerstag, 04.07.2019, 18.12 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Im Kreuzungsbereich B 446/L 556 kam es am Donnerstag gegen 18.12 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Bodenfelde war auf der Landstraße von Gladebeck in Richtung der Bundesstraße unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf B 446 in Richtung Hardegsen übersah sie die 58 Jahre alte Motorradfahrerin aus Bochum, die auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs war.

Die schwer verletzte Motorradfahrerin wird mit einem RTW in die Uni-Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

