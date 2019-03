Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Betrunken gefahren

Ostalbkreis (ots)

Aalen-Oberalfingen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Mittwochmorgen eine 22-jährige Polo-Fahrerin. Sie fuhr gegen 7.20 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen BMW auf, der auf der Nördlinger Straße verkehrsbedingt angehalten hatte. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Mit Alkohol unterwegs

Beim Befahren der Schloßstraße war am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr ein 51-jähriger mit seinem Mercedes auf einen Findling gefahren. Er selbst rief danach die Polizei, weil sein Fahrzeug sich festgefahren hatte. Der Pkw musste auch abgeschleppt werden. Bei dem stark betrunkenen Mann wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neresheim: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch befuhr ein 42-Jähriger gegen 10.35 Uhr mit seinem BMW die B 466 von Neresheim in Richtung Großkuchen/Heidenheim. Am Anfang einer langgezogenen Linkskurve kam er aus Unachtsamkeit nach rechts auf das befestigte Schotterbankett. Beim Gegensteuern verlor er die Kontrolle und kam letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr Leitpfosten, Hecken und Sträucher, ehe sich das Fahrzeug überschlug. Der verletzte Autofahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 6000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Als eine 21-jährige BMW-Lenkerin am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr die Sonnenbergstraße bergabwärts befuhr, musste sie wegen eines entgegenkommenden weißen Pkw VW Golf anhalten, der wegen einen geparkten Autos die Gegenfahrspur befahren hat. Dabei streifte er den BMW der Fahrzeuglenkerin. Der Unfallverursacher fuhr anschließend der Autofahrerin hinterher und machte sie auf den Unfall aufmerksam. Er beleidigte die Autofahrer im Streitgespräch und flüchtete, als sie die Polizei verständigen wollte. Der Verursacher war ca. 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß und trug eine blaue Latzhose. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Heubach: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag einen silberfarbenen VW, der zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Friedrichstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 800 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel. 07173/8776.

Aalen: Unfall mit zwei leicht Verletzten

Am Mittwoch, gegen 08:45 Uhr, fuhr eine 46 Jahre alte Suzuki-Fahrerin die B19 von Hüttlingen kommend in Richtung Abtsgmünd entlang. An der Einmündung Aalen-Waiblingen übersah sie, dass dort eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda verkehrsbedingt wartete und fuhr dieser auf. Beide Frauen wurden beim Unfall leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 7000 Euro.

