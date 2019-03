Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - 12-Jährige überschlägt sich mit Fahrrad - Fahrraddiebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 16:10 Uhr wollte ein 43-Jähriger mit seinem Daimler-Benz Sprinter von der Gaildorfer Straße in die Goethestraße einfahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Fiat-Fahrer, welcher seinerseits auf der Gaildorfer Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Ein Mountainbike der Marke Cube, Race One, welches auf einem Firmengelände in der Hofäckerstraße an einem Fahrradständer gesichert war, wurde am Montag zwischen 06:45 Uhr und 16:15 Uhr entwendet. Der Wert des Rades wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Crailsheim: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

In der Straße Im Himmelsberg kam es am Dienstag um kurz nach 16 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1600 Euro. Eine 24-jährige Lenkerin eines VW Golf fuhr auf den BMW eines 59-Jährigen auf. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei diesem Unfall.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Am Dienstag gegen 19:35 Uhr wurde ein PKW Alfa Romeo, welcher im Hirschgraben geparkt war, von einem zunächst unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte eine 55-jährige Lenkerin eines Audi A8 als Unfallverursacherin identifiziert und zur Verantwortung gezogen werden. Diese muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten und den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro regulieren.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Zu einem Unfall kam es am Dienstag um 16 Uhr auf der Stuttgarter Straße. Eine 50-jährige VW-Fahrerin wollte den Fahrstreifen wechseln und touchierte dabei einen Omnibus. Der Schaden wurde auf 2500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: 12-Jährige überschlägt sich mit Fahrrad

Am Dienstag um 19 Uhr befuhr eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad den Gehweg des Schönbergweg in Richtung Berliner Straße. Kurz vor der Einmündung zur Berline Straße bremste die 12-Jährige ihr Fahrrad so stark ab, dass sie sich mitsamt ihrem Rad überschlug. Das Fahrrad fiel anschließend auf die Motorhaube eines dort geparkten BWM und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Mädchen blieb unverletzt.

Bühlertann: Fußgängerfurt beschädigt und geflüchtet

Am Mittwochmorgen um kurz vor 01:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Fußgängerfurt in der Ellwanger Straße. Der Fahrzeuglenker überfuhr vermutlich mit einem LKW die Furt und riss dabei einen Wegweiser mitsamt dem Alupfostens aus der Verankerung. Des Weiteren wurde der hintere Teil der Betoninsel bis in die Mitte der Fahrbahn geschoben. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

